الوحدة يهزم الفجيرة بـ "المهارة الفردية"

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

عاد الوحدة، مجدداً إلى سكة الانتصارات، وتمكن من تحقيق فوز صعب على ضيفه الفجيرة، 1/2 في المباراة التي جرت بينهما اليوم في افتتاح المرحلة 11 من دوري الخليج العربي لكرة القدم. وكانت المهارة الفردية للاعبي العنابي حاسمة في تحقيق الفوز المهم.

وأنهى أصحاب السعادة الشوط الأول متقدمين بهدفين، عن طريق الكونغولي بول موبوكو (20)، وخليل إبراهيم (45+2)، ثم نجح فراس بالعربي في تقليص الفارق في الدقيقة (59). وبتلك النتيجة يرفع الوحدة، رصيده إلى النقطة 18، ليحي أماله من جديد في المنافسة على لقب الدوري، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند سبع نقاط فقط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news