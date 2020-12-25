إنجازات خيول الإمارات تزيّن قارات العالم في 2020

المصدر: جوني جبور - دبي

سلطت جوائز «كارتييه»، لأفضل الخيول عالمياً في 2020، الأضواء على إنجازات خيول الإمارات، التي كانت حاضرة في مختلف قارات العالم. وأبرز حفل الجوائز، الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن، أواخر نوفمبر الماضي، الضوء على عامٍ استثنائي سطعت خلاله إنجازات خيول الدولة، ليس على صعيد أوروبا فحسب، بل في أكبر مضامير الخيل حول العالم، بأستراليا واليابان وأميركا وآسيا وجنوب إفريقيا.

وجاء فوز نجم «غودولفين» الجواد «غياث» بلقب أفضل الخيول عالمياً، متزامناً في الحفل ذاته مع فوز المهر «بالاس بيير»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجائزة الأفضل في خيول الثلاث سنوات، ثم تتويج الجواد «بطاش»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بجائزة بطل السرعة في الموسم الأوروبي، وذلك بناءً على رفعة الإنجازات والانتصارات التي حققتها في موسم السباقات الأوروبي.

وسطعت إنجازات خيول الإمارات بقوة، وحقق العديد منها ألقاباً غير مسبوقة، بالصورة ذاتها لفوز المهرة «كوليت»، المملوكة لـ«غودولفين»، أبريل الماضي، بلقب تاريخي أول للإسطبل الأزرق، بلقب «الأوكس الأسترالي»، الذي خصص للمهرات لمسافة 2400 متر (الفئة الأولى) الأعلى تصنيفاً عالمياً، وجاء على مضمار «راندويك» في مدينة سيدني الأسترالية.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

انتصارات مبهرة تحققت في أستراليا واليابان وأوروبا وأميركا وآسيا وجنوب إفريقيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news