الوحدة يريد التخلص من آثار الجولات الـ 4 أمام الفجيرة

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

يسعى الوحدة إلى وقف نزف النقاط المستمر منذ أربع جولات ماضية، وذلك حين يستضيف الفجيرة الساعة السادسة مساء اليوم، في افتتاح المرحلة 11 من دوري الخليج العربي، والرغبة شديدة لدى العنابي لتحقيق الانتصار بعد جولات عجاف، خسر فيها أمام العين بهدف دون رد، وتعادل مع الظفرة 1-1، وخسر من الجزيرة 0/‏‏‏2، وتعادل سلباً مع كلباء. ويعود آخر انتصار للوحدة إلى الجولة السادسة حين فاز خارج الديار على خورفكان 2/‏‏‏1. ولم يسجل في الجولات الأربع الماضية سوى هدف واحد.

وتراجع الوحدة بفضل تلك النتائج إلى المركز الثامن، بـ15 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن الشارقة متصدر الترتيب العام.وستستمر معاناة الفريق من الغيابات المؤثرة، خصوصاً لمهاجمه السلوفيني ماتافز، بجانب القائد إسماعيل مطر، وثلاثة لاعبين أساسيين آخرين.

وفقد الفريق حظوظه في كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، وباتت مباراة الفجيرة الأمل الأخير في تصحيح مسار الدوري.

في المقابل، يدخل الفجيرة اللقاء في حالة معنوية ممتازة، بعد الفوز بالجولة الماضية على شباب الأهلي 3/‏‏‏2، ويحتل المركز 12 برصيد سبع نقاط.

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