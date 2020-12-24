رقم قياسي يزيّن فوز الوصل على النصر في ختام «تمهيدي الدوري»

المصدر: جوني جبور - دبي

حطمت مباراة الوصل ومستضيفه النصر، أول من أمس، التي انتهت بفوز الوصل 109-100، الرقم القياسي لأكبر نتيجة مسجلة في مباريات كرة السلة للموسم الحالي لمرحلة الرجال، بتسجيل 209 نقاط، في مباراة أقيمت لحساب الجولة العاشرة والختامية في الدور التمهيدي من بطولة الدوري العام، مع العلم أن الرقم السابق لموسم 2020-2021 سجل في لقاء الفريقين ذهاباً حين فاز النصر، نوفمبر الماضي، 107-101.

كما شهدت الجولة، لحساب المجموعة الأولى ذاتها، عودة شباب الأهلي بانتصارٍ مستحق من صالة مضيفه الشارقة، جاء بفارق تسع نقاط وبنتيجة 78-69، فيما سجلت المباراة الوحيدة لحساب المجموعة الثانية فوز الجزيرة على ضيفه العين 71-62.

وبنتائج ختام الدور التمهيدي، انتزعت فرق شباب الأهلي والشارقة والنصر، وفق نظام البطولة، بطاقات التأهل المباشر عن مجموعتهم الأولى إلى الدور ربع النهائي، بعد أن حسم شباب الأهلي صدارة فرق المجموعة برصيد 14 نقطة، بفارق النقطة عن الشارقة في المركز الثاني، ونقطتين عن النصر ثالث الترتيب، فيما فرض على البطائح والوصل، اللذين أنهيا الدور التمهيدي في المركزين الرابع والخامس برصيدَي 11 و10 نقاط على التوالي، خوض دورٍ تكميلي ينطلق الأسبوع المقبل، يجمعهما مع الجزيرة والعين اللذين أنهيا بدورهما الدور التمهيدي كرابع وخامس المجموعة الثانية، برصيد 11 وثماني نقاط على التوالي، سيتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين لأضلاع دور الثمانية.

وانتزعت فرق الوحدة والظفرة وبني ياس، بطاقات التأهل المباشر للدور ربع النهائي عن فرق المجموعة الثانية، بعد أن ضمن العنابي، السبت الماضي، المركز الأول برصيد 15 نقطة، على أن تحدد نتيجة مباراة الظفرة وضيفه بني ياس، التي أقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس، هوية صاحبَي المركزين الثاني والثالث، خصوصاً أن الظفرة دخل مباراته وهو في مركز الوصافة برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة عن منافسه بني ياس ثالث الترتيب.

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