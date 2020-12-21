مخيم الشتاء بنادي سيدات الشارقة يقام «واقعياً» و«افتراضياً»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قال نادي سيدات الشارقة إنه يستعد لبدء مخيم الشتاء بنسختيه الافتراضية والواقعية، بالتزامن مع موسم إجازة الشتاء، اعتباراً من 13 ديسمبر وحتى الأول من يناير المقبل، مستهدفاً الفئات من ثلاث سنوات وحتى 16 سنة.

وجاء في بيان صحافي: «تقام برامج المخيم بنسختين: الواقعية التي ستستقبل المشاركين في مرافق النادي الرئيس وأفرعه الـ10، وفق الالتزام المشدد بالإجراءات الاحترازية للأنشطة المختلفة، والنسخة الثانية هي الافتراضية التي ستتم عبر تطبيقَي Teams و Webex».

وأضاف: «سيقدم المخيم العديد من الأنشطة في مختلف المجالات، كأنشطة اللياقة البدنية، والألعاب الأولمبية، والمسابقات والمغامرات المائية».

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