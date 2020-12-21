الشحي: عجمان أغلق ملف الدوري.. والتركيز أصبح على «النصر»

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أكد لاعب خط وسط عجمان، محمد الشحي، أن فريقه أغلق ملف الدوري بكل تفاصيله، وبدأ لاعبوه التركيز بصورة أكبر على مسابقة كأس رئيس الدولة، حيث يحل «البرتقالي» ضيفاً على النصر، غداً، ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة.

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم»: «الآن تركيز اللاعبين والجهاز الفني أصبح منصباً على بطولة كأس رئيس الدولة، خصوصاً بعد البداية المثالية للبرتقالي في المسابقة، ونجاحنا في إقصاء الزعيم. لقد أصبح الطموح لدينا كبيراً للوصول إلى أبعد نقطة في تلك البطولة، وتعويض جماهيرنا عن النتائج التي تعرض لها البرتقالي في بطولة الدوري».

وأضاف: «عجمان رغم الخسارة التي تعرض لها أمام خورفكان في الجولة الماضية، إلا أنه مازال متماسكاً، وهذه هي كلمة السر داخل نادي عجمان، لأن الفريق لا يتأثر في أي مرحلة بالنتائج السلبية، والجميع على ثقة بأن الفريق سيعود قوياً كما كان في المواسم الماضية، والظروف التي تعرض لها البرتقالي هذا الموسم كانت استثنائية بسبب كثرة الإصابات».

وأشار: «صحيح أننا أصبحنا في مركز متراجع كثيراً في الدوري، لكن الأمور إلى الآن مازالت في أيدينا، ونحتاج إلى فوز واحد في الدوري يمنحنا الدافع، خصوصاً أن عجمان لعب آخر أربع مباريات له بصورة جيدة».

من جهة أخرى، يعود المهاجم الغاني وليم أوسو إلى تشكيلة عجمان أمام النصر بعد انتهاء فترة إيقافه، كما سيعود إلى تشكيلة الفريق المدافع عبدالرحمن راكان «الموقوف».

«البرتقالي» مازال متماسكاً رغم الخسارة أمام خورفكان.

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