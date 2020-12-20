نوانيري: قوة «الصقور» لم تقلل عزيمتنا على الفوز

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أكد مهاجم العروبة، النيجيري فيكتور نوانيري، أن فريقه استحق الفوز على فريق الإمارات، رغم ما يتمتع به المنافس من مكانة فنية، مشيراً إلى أن قوة «الصقور» لم تخف فريقه، ولم تقلل عزيمة اللاعبين على الفوز.

وفاز العروبة على الإمارات 3-2، الخميس الماضي، في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى، وهي الخسارة الأولى لفريق الإمارات في الموسم الحالي، فيما سجل العروبة انتصاره الأول، وأصبح رصيده خمس نقاط، مقابل 10 للإمارات، لكن العروبة خاض مباراة أقل.

وتمكن اللاعب نوانيري من تسجيل هدفين، خلال المباراة.

وقال نوانيري، لـ«الإمارات اليوم»: «وضعنا في بالنا أننا يجب أن نفوز في المباراة، أياً كانت قوة المنافس وصدارته للترتيب، وبالطبع نعلم أن فريق الإمارات هو فريق الصدارة ومتأهل في كأس رئيس الدولة لكن ذلك لم يقلل عزيمتنا وإصرارنا على ذلك الفوز، وكان لنا ذلك وحصلنا على أهم وأثمن ثلاث نقاط». وتابع: «قبل يوم من المباراة، تعاهدنا على أن الثلاث نقاط أهم من الأداء وعدد الأهداف المسجلة، ولكوني مهاجماً صريحاً كانت المسؤولية عليَّ أكبر، وتمنيت أن يأتي الهدف الأول مبكراً، دون أن أفكر في من يسجله، المهم أن يتم تسجيله، وأكثر ما أسعدني أنه جاء في الدقيقة الأولى من المباراة، ولم أفرح لكوني سجلته بنفسي لكني ارتحت نفسياً للحفاظ على هدف التقدم حتى تم تعزيزه بهدفين آخرين، وكنت قريباً من تسجيل «هاتريك»، لكن الأهم هو تحقيق أول فوز ونيل أهم ثلاث نقاط».

وأكمل: «لدينا فريق قوي، وقادرون على استعادة حظوظنا في المنافسة مع قليل من التوفيق والكثير من التركيز في الملعب، والفريق سيظهر في المقدمة قريباً، ونحتاج لوقت قليل».

• «لدينا فريق قوي، وقادرون على استعادة حظوظنا في المنافسة مع قليل من التركيز».

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