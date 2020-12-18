الظفرة يبطل «الإعصار» بهدف برازيلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قاد البرازيلي دينلسون جونيور الظفرة للفوز على ضيفه حتا في انطلاق الجولة الـ10 من دوري الخليج العربي، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61.

وقفز «فارس الغربية» على سلم ترتيب الدوري ليحصد النقطة 15، فيما تجمد رصيد حتا عند نقطة واحدة فقط في المركز الأخير، ويتأزم موقفه أكثر في البطولة.

وعلى الرغم من تحقيق الفوز، إلا أن فريق الظفرة لم يظهر بالشكل الذي ظهر به من قبل، وكان فريق حتا الأخطر في معظم أوقات المباراة، وكان قريباً من إحراز هدف التعادل في أكثر من مناسبة، أخطرها في الدقيقة 86 من رأسية رائعة من لاعب حتا، أخرجها حارس مرمى الظفرة خالد السناني ببراعة شديدة إلى ركلة ركنية، ولكن الظفرة عرف كيف يخرج من المباراة منتصراً.

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