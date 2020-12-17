كرونسلاف: العين فريق كبير تحت أي ظرف

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، أنه يحترم فريق العين كثيراً كونه من أكبر فرق البطولة، بغض النظر عن الظروف التي يمر بها، لكنه يبقى فريقاً كبيراً، ومواجهته تعد من أهم المباريات في بطولة الدوري، مشيراً إلى أن النصر يبحث عن الفوز لأن لديه طريقاً محدداً وهدفاً يسعى إلى تحقيقه، وهو استمرار تحقيق النتائج الإيجابية والأجواء التي يمر بها الفريق.

ويلتقي النصر مع العين، غداً، في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، ويبحث النصر عن النقاط الثلاث للاستمرار في المنافسة على الصدارة، بينما يسعى العين إلى إيقاف سلسلة النتائج السلبية.

وقال المدرب كرونسلاف خلال مؤتمر صحافي أمس: «مباراة كبيرة بطعم الديربي، نعلم ظروف العين، لكنه سيحضر إلى استاد آل مكتوم من أجل الفوز، ونحن أيضاً نبحث عن الفوز».

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