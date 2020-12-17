رازوفيتش يكشف لماذا لعب الوحدة بطريقة دفاعية

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

أكد مدرب الوحدة، الصربي فوك رازوفيتش، استعادة قائد الفريق، إسماعيل مطر، لجاهزيته قبل مواجهة اتحاد كلباء، غداً، في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وغاب مطر عن مواجهة فريقه الماضية أمام الجزيرة، التي خسرها العنابي بهدفين دون رد.

وقال رازوفيتش في مؤتمر صحافي أمس: «إسماعيل مطر أصبح جاهزاً للقاء كلباء، وقد تدرب مع الفريق بصورة طيبة، لكن إلى الآن لم أحسم أمر مشاركته سواء من البداية أو الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء».

وأضاف: «الوحدة عانى حظاً عاثراً هذا الموسم بإصابة عدد كبير من لاعبيه، إذ لم نلعب أي مباراة بتشكيلة كاملة، فعلى سبيل المثال في مباراة كلباء سنفتقد جهود أربعة لاعبين من العناصر الأساسية، هم: محمد برغش، وفارس جمعة، ولوفانور، وماتافز، وهذا أمر أصبحنا نعتاده».

وأرجع مدرب الوحدة الطريقة الدفاعية التي خاض بها مبارياته الأخيرة، إلى وجود نقص عددي في الخط الهجومي.

وقال: «لم أسمع قبل مباراة الوصل في الدوري عن انتقادات توجه لي بشأن طريقة اللعب، اليوم فقط ينتقدونني، لكن ما أود أن أقوله إن الفريق خاض مبارياته الأخيرة من دون مهاجمين، وهذا فرض علينا منهجية لعب خاصة».

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