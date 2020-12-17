العائدون من الإصابة يدعمون الظفرة في مواجهة «إعصار حتا»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يستقبل فريق الظفرة في الساعة السادسة من مساء اليوم على ملعب حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة ضيفه حتا، ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في مواجهة يدخلها أصحاب الأرض معززين بعودة ثلاثة من اللاعبين الأساسيين للتشكيلة، والذين غابوا عن اللقاءات السابقة بداعي الإصابة، ما سيمنح الفريق دفعة قوية لمواجهة «الإعصار».

وتلقى مدرب الظفرة، الصربي الكسندر فليسوفيتش، أخباراً سارة من الجهاز الطبي حول إمكانية مشاركة الثنائي المدافع مسلم فايز ولاعب الوسط خالد الدرمكي في اللقاء، في حين سينتظر حتى اليوم للوقوف على مدى جاهزية لاعب المحور سلطان الغافري الذي يعد أحد أبرز مفاتيح اللعب في وسط الفريق، نظراً لإجادته أسلوب الإرسال الطويل الذي يعتمد عليه الفريق.

ويرغب الظفرة الذي يحتل المركز العاشر برصيد 12 نقطة في استعادة ذاكرة الانتصارات على الرغم من أنه حقق تعادلين بطعم الفوز أمام الوحدة 1-1 وفي لقاء شباب الأهلي سلبياً، إذ يطمع في الاقتراب أكثر من المنطقة الدافئة.

في المقابل، يتطلع فريق حتا صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب بنقطة واحدة لتحقيق المفاجأة بالحصول على أول ثلاث نقاط في مشواره في الموسم الحالي على حساب الظفرة رغم معرفته بصعوبة المهمة.

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