«سيكريت أمبشن» يدافع عن لقب «خور دبي» في ختام سباقات ميدان اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يدافع الجواد «سيكريت أمبشن» لمالكه ناصر عسكر، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، عن لقبه للعام الماضي في بطولة «خور دبي» المخصصة لخيول فئة «ليستد» لمسافة 1600 متر رملي، وتجري اليوم في الشوط الخامس والرئيس بالسباق الختامي لموسم سباقات مضمار ميدان لعام 2020، الذي يقام بأشواطه السبعة برعاية «لونجين»، بإجمالي جوائز يبلغ 695 ألف درهم، ينافس في ألقابها 84 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

تجري جميع الأشواط السبعة على المسالك الترابية لمضمار ميدان، بعد أن خصص الشوط الافتتاحي للخيول العربية المنافسة في لقب بطولة «مجاني ستيكس» لخيول «غروب 2» بجوائز تصل إلى 95 ألفاً و500 درهم، وشوطان للخيول المبتدئة، يقامان في الشوطين الثاني والثالث بإجمالي جوائز لكل منهما يبلغ 82 ألفاً و500 درهم، ومثلها لخيول «التكافؤ» في الشوطين الرابع البالغة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، والسابع بإجمالي جوائز يبلغ 92 ألفاً و500 درهم، وشوط وحيد ضمن الفئة «المشروطة بحسب النتائج»، ويجري في الشوط السادس بإجمالي جوائز يبلغ 120 ألف درهم.

ويعد السباق، الخامس في الموسم الجديد 2020-2021، والأخير لعام 2020 في سباقات مضمار ميدان، قبل انطلاق موسم سباقات «كرنفال كأس دبي العالمي»، التي يستهل أولها في السابع من يناير المقبل، ويشتمل على الجولة الأولى من بطولتي «كأس آل مكتوم» لكل من الخيول العربية الأصيلة، والمهجنة الأصيلة.

ويسعى «سيكريت أمبشن» بقيادة الفارس تاغ أوشيه لاستهلال المشاركة الأولى له في الموسم الجديد، بأداء مماثل للعام الماضي، الذي نجح خلاله في انتزاع لقب بطولة «خور دبي»، خصوصاً أن الجواد البالغ من العمر سبع سنوات لم يغب خلال مشاركاته في موسم 2019-2020 عن المراكز الثلاثة الأولى، كان آخرها حلوله مارس الماضي بالمركز الثالث في بطولة «برج نهار»، ضمن سباقات أمسية «سوبر ساترداي» البروفة الختامية قبيل الأمسية الأغلى «كأس دبي العالمي».

ويواجه «سيكريت أمبشن» في دفاعه عن اللقب ثمانية من نخبة جياد مسافة الميل (1600 متر)، يبرز منها زميله في الإسطبل الجواد «كيسي جونز» بإشراف المدرب ذاته ساتيش سيمار، خصوصاً أن «كيسي جونز»، الذي سيتولى قيادته الفارس أنطونيو فريزو، سبق له الشهر الماضي الفوز على المسافة والمضمار ذاتيهما.

كما تبرز ضمن القائمة جياد تسعى إلى رفع جاهزيتها قبل العودة والتألق في سباقات «كرنفال كأس دبي العالمي»، يتقدمها الجواد «كابيزانو» لسلطان علي، وإشراف المدرب سالم بن غدير، الذي سبق له في فبراير الماضي الظفر بلقب بطولة «فايربريك سيتكس»، التي خصصت لخيول «غروب 3»، وجرت على ذات المسافة 1600 متر في ميدان.

«غودولفين» تدفع بـ 4 من ممثليها

تدفع إسطبلات غودولفين العالمية بأربعة من ممثليها، يشرف عليها المدرب الوطني سعيد بن سرور، للظهور مبكراً في سباقات الموسم الجديد، وذلك مع «لايت مورنيغ»، التي تنافس في شوط المهرات المبتدئات لمسافة 1400 متر، و«اندر واتير اتاك» في الشوط الثالث المخصص للمهور المبتدئة، و«رايل ورلد» المنافس في الشوط السادس ضمن فئة السباقات المشروطة، و«لوست إن تايم» في الشوط السابع المخصص لخيول «التكافؤ».

695

ألف درهم، مجموع جوائز السباق الختامي لموسم سباقات مضمار ميدان لعام 2020.

84

من نخبة الجياد المحلية والدولية، تنافس في ألقاب سباقات مضمار ميدان.

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