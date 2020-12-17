ماكلروي وتوماس يشاركان في بطولة أبوظبي للغولف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد البطلان: روري ماكلروي، وجاستن توماس، الفائزان بالعديد من الألقاب الكبرى، والبارزان في بطولة كأس رايدر، مشاركتهما في النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف، المقررة بالفترة من 21 حتى 24 يناير المقبل. وتُجسد البطولة الفعالية الأولى من سلسلة رولكس، في إطار موسم السباق إلى دبي 2021، وستجمع نخبة من أبرز الأسماء العالمية في نادي أبوظبي للغولف.

ويتطلع ماكلروي، المصنف الرابع عالمياً، لبدء العام بنجاح كبير مع عودته للمنافسة في أبوظبي للمرة الأولى منذ عام 2018.

من جهته، قال توماس، في تصريحات صحافية: «أتطلّع بكل شغف إلى المنافسة في أبوظبي للمرة الأولى، حيث يحظى ملعب نادي أبوظبي للغولف بسمعة مرموقة، وأنا واثق بأنه سيشهد منافسات قوية، نظراً لاحتضانه البطولة الأولى من سلسلة رولكس للعام المقبل».

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