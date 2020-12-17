العروبة يستضيف الإمارات في انطلاق الجولة الخامسة لدوري «الأولى»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم مواجهات الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى، بإقامة مباراة واحدة تجمع العروبة مع الإمارات في ملعب العروبة الساعة 16:40.

وتُستكمل الجولة، غداً، بلقاء دبا مع التعاون على ملعب دبا الساعة 16:40، والبطائح مع مسافي الساعة 16:45. وتُختتم الجولة، بعد غدٍ، حيث يستضيف العربي دبا الحصن، فيما يواجه الذيد فريق مصفوت على ملعب البطائح، وتُلعب المباراتان الساعة 16:45.

وكانت نتائج الأسبوع الرابع قد أسفرت عن فوز البطائح على التعاون 2 -1، ومسافي على الذيد 1- صفر، فيما تعادل دبا الحصن مع دبا 2 -2، وبالنتيجة ذاتها تعادل الإمارات مع العربي، والحمرية مع العروبة.

ويتصدر نادي الإمارات قمة المسابقة برصيد 10 نقاط.

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