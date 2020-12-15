البدواوي: حتا يعاني الإصابات والسبب «الإعداد غير الجيد»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكّد المدير التنفيذي لنادي حتا، علي البدواوي، أن فريقه يعاني بشكل كبير الإصابات التي تؤثر في كل مباراة على مستوى النتائج، مشيراً إلى أن بعض الفرق تتأثر من غياب لاعب واحد أساسي فقط، فكيف والفريق يعاني غياب خمسة لاعبين أساسيين. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «في كل مباراة يغيب لاعبون عن حتا، وفي المباراة الأخيرة أمام بني ياس غاب خمسة لاعبين مؤثرين».

وكان حتا قد تلقى خسارة أمام بني ياس في الجولة التاسعة من الدوري بثلاثية نظيفة، ليستمر في أزمته ووجوده بالمركز الأخير بنقطة واحدة فقط.

وأضاف البدواوي: «حتا يعاني مشكلات كثيرة أعتقد بسبب الإعداد غير الجيد الذي تسبب في إصابات عضلية كثيرة، إضافة إلى التوقف الطويل الذي أثر على اللاعبين بالتأكيد».

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