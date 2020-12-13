فلاديمير: حتا ليس لديه الجودة المطلوبة

المصدر: محمد أبوإسماعيل- دبي

فقد فريق حتا أهم مميزاته التي كان يمتلكها في الموسم الماضي، وهي امتلاك الكرة وتقديم عروض قوية أرهقت كل فرق الصدارة، وهو ما أكده مدرب الفريق، الصربي فلاديمير، خلال المؤتمر الصحافي بعد مباراة حتا وبني ياس، أول من أمس، حيث قال: «ليس لدى حتا الجودة المطلوبة للفوز، وعلينا اللعب بروح جيدة». وكان حتا قد خسر أمام بني ياس بثلاثية نظيفة، في مباراة لم يقدم فيها حتا أي شيء، ولم يحصل على ركلة ركنية واحدة طوال المباراة. وقال مدرب حتا، الصربي فلاديمير، خلال المؤتمر الصحافي: «خسرنا المباراة في الشوط الثاني، ليس لدى الفريق الجودة المطلوبة، تعاقد الفريق مع 16 لاعباً مع بداية الموسم، وجميعهم لم يلعبوا الموسم الماضي في فرقهم، وهو ما أثر كثيراً في الفريق، حيث يحتاجون إلى وقت من أجل اكتساب الخبرة الكافية للعب في دوري الخليج العربي، وليس لدينا سوى الروح واللعب بقوة من أجل تحقيق الانتصارات، نبارك لبني ياس الفوز، وهو فريق يملك الكثير ولديه القوة المطلوبة».

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