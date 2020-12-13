ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز في كأس تشرشل للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق «الإمارات إيه إم» إلى الفوز على فريق الحبتور بسبعة أهداف مقابل ستة، بعد مباراة شهدت ندية واضحة بين الفريقين في بداية بطولة كأس ونستون تشرشل للبولو 2020، التي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة ستة فرق هي: «الإمارات إيه إم، الحبتور، مهرة، الذئاب، أنكورا بنجاش، غرين غيتس، بهانديكاب 10 جول».

وفي البطولة نفسها فاز فريق أنكورا بنجاش على فريق غرين غيتس بتسعة أهداف ونصف مقابل سبعة أهداف.

وقال بيان صحافي: «في المباراة الافتتاحية التي جمعت بين فريقي أنكورا بنجاش ومنافسه غرين غيتس تقدم فريق أنكورا في الشوط الأول بهدفين ونصف مقابل هدفين، ثم سرعان ما أدرك غرين غيتس التعادل في الشوط الثاني وتقدم بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف، وفي الشوط الثالث واصل فريق غرين غيتس نشاطه محافظاً على التقدم ومنهياً الشوط بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف، ثم حول فريق أنكورا بجاش تأخره إلى فوز مستحق في الشوط الرابع بعد أن نجح في تسجيل ثلاثية رائعة تباعاً، ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف ونصف، فيما توقف رصيد أهداف غرين غيتس عند سبعة أهداف».

وفي المباراة الثانية تقدم فريق الحبتور بهدف للاشيء في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أدرك فريق «الإمارات إيه إم» التعادل، وتعادل الفريقان مرتين، وسجلت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد هدفاً بمجهود فردي من منتصف الملعب.

وتبادل الفريقان التسجيل قبل أن ينهي فريق «الإمارات إيه إم» المباراة لمصلحته بنتيجة 7-6.

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