زيدان: لن أكون «فيرغسون ريال مدريد»

المصدر: حميد نعمان - دبي

أبدى مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، سعادته بعد التأهل الصعب إلى الدور الثاني في دوري الأبطال، أول من أمس، عقب الفوز على مونشنغلادباغ في ختام الدور الأول 2-صفر، ليحسم صدارة المجموعة الثانية، ويتأهل مع الفريق الألماني، بعد أن كان مهدداً بالوداع المبكر والإقالة من منصبه. ورداً على سؤال لأحد الصحافيين عقب المباراة، بأنه قد يكون مثل أسطورة مانشستر، ألكس فيرغسون، الذي درب «الشياطين الحمر» 20 سنة، قال زيدان «ما أنا متأكد منه أنني لن أكون مثل فيرغسون في مدريد»، مشيراً إلى أنه لا يعلم المدة التي سيستمر فيها، لكنه واثق بأنها لن تكون طويلة.

في جانب آخر، نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن العديد من لاعبي الريال بعد التأهل، أنه «لا شيء يدعو للفرحة أو الاحتفال بالفوز والمرور للدور الثاني»، وقالوا إن ذلك واجبهم، وأن الطبيعي أن يتأهل مدريد، وقالوا إن الاحتفال سيكون شيئاً محرجاً لمجرد التأهل إلى الدور الثاني بالنسبة لفريق توّج بـ13 لقباً.

- زيدان واثق بأن فترته الثانية مع ريال مدريد لن تطول.

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