«أولمبياد الشباب»: الإماراتية أروى علي تبلغ نهائي الـ100 متر

حجزت العدّاءة الإماراتية أروى علي مكانها في نهائي سباق 100 متر عدو، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعدما قدّمت أداءً لافتاً في الدور نصف النهائي، لتواصل مشوارها في واحدة من أبرز مسابقات السرعة بألعاب القوى.

وأنهت أروى، تصفيات المجموعة الثانية في المركز الثاني، مسجّلة زمناً قدره 11.70 ثانية، خلف النيجيرية روزماري نوانكو التي تصدّرت المجموعة بزمن 11.53 ثانية، وفق النتائج الرسمية للاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وتدخل العدّاءة الإماراتية السباق النهائي بسجل شخصي مميز، إذ يبلغ أفضل توقيت حققته في سباق 100 متر 11.61 ثانية، سجلته في سبتمبر الماضي، إلى جانب أفضل رقم شخصي في سباق 200 متر بلغ 24.39 ثانية.

ويمثل بلوغ أروى النهائي محطة مهمة في مسيرتها الرياضية، وفرصة جديدة لإثبات حضور المواهب الإماراتية الشابة في المنافسات الدولية، وسط تطلعات لمواصلة الأداء القوي والمنافسة على إحدى ميداليات السباق.