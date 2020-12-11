تعديل موعد مباراة الجزيرة وعجمان في الدوري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قررت رابطة المحترفين الإماراتية تعديل موعد مباراة الجزيرة أمام عجمان في الأسبوع الـ11 من دوري الخليج العربي، التي كان مقرراً إقامتها في 25 ديسمبر الجاري، لتقام في 26 منه في التاسعة مساءً، على أن تقام مباراة كلا الفريقين في دوري تحت الـ21 سنة في 28 ديسمبر الجاري في التوقيت نفسه المحدد سابقاً.

وقالت الرابطة في بيان، أمس: «يأتي ذلك نظراً إلى إقامة مباراة النصر وعجمان في الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة في 22 ديسمبر الجاري، ويتماشى القرار مع حرص الرابطة على مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأندية».

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