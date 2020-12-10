فوز النصر وشباب الأهلي والحمرية في دوري الصالات

المصدر: محمد فاضل - دبي

حقق النصر فوزا ثمينا على مضيفه خورفكان بثلاثة اهداف نظيفة في المباراة التي اقيمت مساء اليوم في القاعة الرياضية لنادي خورفكان، سجلها كل من البرازيلي جابرييل منديس (هدفين)، ومواطنه فينيكيوس هدف اخر. وفي مباراة أخرى فاز شباب الاهلي على مليحة بهدف نظيف عن طريق راشد عبيد في المباراة التي اقيمت في القاعة الرياضية لنادي مليحة، ويعتبر فوز ثمين لكونه قلص الفارق مع الصدارة الى نقطة واحدة.

وفاز الحمرية على كلباء بسبعة اهداف مقابل هدفين في انتصار ثمين أعاده لواجهة الانتصارات، حيث سجل اهداف الحمرية البرازيلي أندرسون جوستافو (هدفين) ومواطنه جابرييل هنريكو (هدفين) واحمد سيف (هدفين)، وخالد سعيد هدفا واحدا، وسجل لاتحاد كلباء علي ياسين والبرازيلي جواو فيتور. وبموجب هذه النتائج يتصدر النصر الترتيب برصيد 10 نقاط، وهو نفس رصيد البطائح بالمركز الثاني، يليهما شباب الاهلي ثالثا برصيد 9 نقاط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news