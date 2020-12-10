«انتصارات الوصل» و«ضغط الجزيرة» يهددان صدارة الشارقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

ستكون صدارة فريق الشارقة لدوري الخليج العربي، اليوم، تحت ضغط كبير، حينما يستضيف «الملك» فريق الوصل، ضمن الجولة التاسعة، في الساعة التاسعة مساء على استاد الشارقة. ويتصدر «الملك» المسابقة بـ20 نقطة، بينما الوصل تاسعاً بـ12 نقطة.

وتزداد الضغوط على الشارقة بسبب فارق الثلاث نقاط عن الوصيف الجزيرة، الذي يخوض مباراة الديربي غداً أمام الوحدة، بينما الوصل قادم من انتصارين متتاليين في الدوري، وكذلك انتصار وتأهل في كأس رئيس الدولة، بينما الشارقة تعرض لتعادلين في آخر جولتين بالدوري أمام شباب الأهلي وخورفكان.

ويريد الشارقة الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، إذ تعرض لتعادلين فقط وستة انتصارات، لكن مواجهاته أمام الوصل لا تخلو من صعوبة. ويعول الشارقة على أوراقه الرابحة، خصوصاً الثلاثي الأجنبي: إيغور كورنادو، والبرازيليين كايو وويلتون سواريز.

وستكون هذه المباراة الأولى لسواريز ضد فريقه السابق الوصل، والذي كان انتقل إليه الموسم الماضي معاراً من الشارقة.

وعلى صعيد الوصل، فإنه يخوض هذه المباراة بمعنويات عالية جداً، بعد النتائج الإيجابية التي حققها أخيراً بفوزه على الفجيرة وعجمان، وفي الكأس أيضاً على الفجيرة. ويخطط لإحداث المفاجأة بإلحاق الهزيمة الأولى بالشارقة والثأر لهزيمتيه منه في الدوري الموسم المنصرم.

ولن يكون المدرب الجديد للوصل البرازيلي هيلمان حاضراً في قيادة الفريق فنياً، إذ سيتولى الأمر بعد هذا اللقاء. ومن المتوقع أن يأخذ فكرة أوضح من خلال المباراة على أبرز اللاعبين في صفوف الفريق. ولا يعاني الفريقان أي غيابات تذكر، ما يزيد الإثارة والقوة في اللقاء.

علي الظنحاني: هدفنا تعزيز الصدارة

قال مدافع الشارقة، علي الظنحاني، إن المباراة ستكون صعبة أمام فريق متطور مثل الوصل. وشدد في المؤتمر الصحافي: هدفنا الأساسي هو الفوز وتعزيز الصدارة، رغم صعوبة المواجهة. وتابع: «بالنسبة لنا كلاعبين في خط الدفاع، فإن هناك درجة تفاهم عالية، كون الجميع يعملون كمنظومة واحدة، ونطبق تعليمات الجهاز الفني».

ناصر محمود: ليست للشارقة أفضلية على الوصل

قال لاعب الوصل، ناصر محمود، إن مواجهة الشارقة ستكون في غاية الصعوبة، مشدداً على أن «الملك» لا يمتلك أفضلية على الوصل، مبيناً في المؤتمر الصحافي أنه رغم أن الشارقة يمر بأفضل فتراته حالياً، ويتصدر الدوري، لكن الوصل يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، لديهم الرغبة في تحقيق النتائج الإيجابية.

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