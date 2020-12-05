سواريز وبيريرا يقودان الشارقة إلى ربع نهائي الكأس

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قاد البرازيليان ويلتون سواريز ولوان بيريرا الشارقة للفوز على خورفكان بهدفين نظيفين، وحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ضمن دور الـ 16.

وسيطر الشارقة بقيادة الثلاثي إيغور ووليتون سواريز وكايو لوكاس على مجريات اللعب خصوصا في الشوط الأول، وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء للاعب الشارقة محمد عبدالباسط.

وسجل سواريز هدف التقدم في الدقيقة العاشرة، مستفيدا من تمريرة إيغور، ثم أضاف لوان بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 20، مستغلا تمريرة زميله كايو لوكاس ورغم تأخره في المباراة بهدفين دون رد الا أن ردة فعل فريق خوركان لم تكن بالشكل المطلوب. وأهدر فرصا عدة، خصوصا من قبل لاعبيه رامون لوبير وريكادو منديز ورفائيل دودو.

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