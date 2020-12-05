مدرب حتا: اللاعبون المواطنون روحهم قتالية في الملعب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب حتا، الصربي فلاديمير فيرميزوفيتش، أنه حضر إلى الملاعب الإماراتية بفكرة مفادها أن اللاعبين المواطنين في الإمارات لا يتحملون الضغوط في الدوري، لكنه فوجئ بعكس ذلك لدى توليه تدريب حتا، على حد تعبيره.

وقال في المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة حتا مع شباب الأهلي المقررة غداً بكأس رئيس الدولة: «الدليل هو لاعب حتا حمد إبراهيم الذي لعب بعين واحدة في أول مباراة لي مع الفريق بعد أن تعرض للإصابة في أول دقيقتين، لكنه رفض مغادرة المباراة، وهو ما يؤكد الروح القتالية للاعبين». وأضاف: «نعلم أن مباراة شباب الأهلي صعبة، لكن ذلك على الفريقين وليس على حتا فقط، حيث إن مباراة الكأس تختلف عن مباريات الدوري، وبالفعل لدينا إصابات كثيرة منها من لا يستطيع التواجد في المباراة، وهناك من نسعى جاهدين لتواجدهم في التشكيل الرئيس للمباراة أو دكة البدلاء».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news