الشارقة يخشى مفاجآت خورفكان

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يخوض فريق الشارقة تحدياً جديداً أمام نظيره خورفكان عند الساعة 16:35 مساء اليوم، على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ضمن مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، إذ سبق لخورفكان أن تعادل مع الشارقة بهدف لكل منهما ضمن الجولة السابعة في دوري الخليج العربي، إذ يتطلع الشارقة الذي يحمل الكثير من الذكريات الجميلة في هذه المسابقة، أن تكون مباراة خورفكان أيضاً بوابته للعودة إلى الانتصارات مجدداً، بعد تعثره أخيراً من خلال تعادله بالدوري في مباراتين على التوالي أمام خورفكان وشباب الأهلي.

ويتطلع الشارقة إلى المضي قدماً نحو الفوز بلقب البطولة التاسعة، إذ سبق له الفوز بها أعوام: 79، 80، 82،83، 91،95، 98 و2003.

في المقابل، فإن خورفكان يسعى لتكرار سيناريو تقديمه مباراة قوية أمام الشارقة في الجولة السابعة للدوري، وإحراجه، ويتطلع الفريق للوصول إلى أبعد مدى في هذه المسابقة.

ورغم نتائجه المتواضعة في دوري الخليج العربي، كونه يحتل المركز الـ11 على لائحة الترتيب، فإن خورفكان الملقب بـ«النسور» ظهر بصورة جيدة، خصوصاً أمام الفرق الكبيرة.

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