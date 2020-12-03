رازوفيتش: لا أعذار للوحدة في الكأس

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

أكد مدرب الوحدة، الصربي، فوك رازوفيتش، أن بطولة كأس رئيس الدولة تُمثل أهمية كبرى للنادي، مشدداً على أن فريقه لن تكون له أعذاراً في تلك المسابقة.

وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحافي قبل مباراة النصر السبت المقبل: "نعلم أننا سنواجه فريقاً يمتلك عناصر على أفضل مستوى ولديه طريقة لعب مميزة، وهذا يفرض علينا الحذر وأن نقدم أفضل ما لدينا في مباراة الغد لنعبر إلى الأدوار التالية".

وأضاف: "مسابقة كأس رئيس الدولة لها أهمية كبيرة للنادي ونحن كجهاز فني ولاعبين نقدر ذلك جيداً، وسنبذل أقصى ما في وسعنا في تلك المباراة، وقد استعدينا لكل الاحتمالات المتوقع حدوثها ومن بينها امتداد زمن اللعب لوقت إضافي وربما ضربات الترجيح"

وأكمل:" أنا متفاءل جيداً بهذه المباراة، ومتفاءل باللاعبين لتقديم أفضل ما لدينا، أعرف أن النصر سيدخل المواجهة ولديه الحافز القوي للفوز، فهو يتمتع بقوة هجومية عالية لكن ما يمكن أن أقوله إننا مستعدين في أفضل صورة ومتفاءل باللاعبين كثيراً.

وعن مواجهة لاعب الفريق السابق تيغالي المنتقل إلى النصر في الموسم الحالي، قال مدرب الوحدة: "تيغالي من اللاعبين المميزين، وهو لن يخوض المواجهة أمامنا بعاطفته وانما بطريقة احترافيه، يجب على المدافعين أن يكونوا ذا تركيز عال ولا يركزوا على تيغالي فقط وانما يركزوا على باق اللاعبين".

وحول موقف المدافع محمد برغش من المشاركة أمام النصر، قال: "فريقنا الطبي يبذل أقصى ما لديه لتجهيز المدافع محمد برغش، حتى هذه اللحظة ليس مؤكداً مشاركته من عدمه لكن باق اللاعبين جاهزون من الناحية الصحية والفنية".

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