زاراغوسا: كل إحصاءات المباراة تؤكد أفضلية شباب الأهلي أمام الشارقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قال مدرب فريق شباب الأهلي، الإسباني زاراغوسا، إن «كل الإحصاءات في مباراة شباب الأهلي والشارقة بالجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، والتي انتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين، تؤكد أفضلية (فرسان دبي)، وأنه كان الأقرب والأحق بتحقيق الفوز».

وشدد على أنه فخور بما قدمه اللاعبون في اللقاء الصعب، وقال: كنا ندرك صعوبة المباراة، خصوصاً أنها أمام الفريق المتصدر. وقال إن «الخصم اعتاد التسجيل من ركلات الجزاء، بعد أن حصل على ست منها في ثماني مباريات، بينها الركلة التي سجل منها إيغور هدف الشارقة في شباب الأهلي. وقال إن «شباب الأهلي كان مصمماً على الفوز، لكنه راضٍ عموماً عن التعادل».

وهذا التعادل الثاني على التوالي للشارقة، لكنه لايزال متصدراً بـ20 نقطة، مقابل 13 لشباب الأهلي.

وكان شباب الأهلي الأكثر استحواذاً على الكرة بحسب الإحصاءات الرسمية لـ«الرابطة»، إذ بلغت 65.4% مقابل 34.6% للشارقة، في حين ارتكب الشارقة 22 مخالفة، مقابل 17 لشباب الأهلي.

وأكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، في المؤتمر الصحافي، أن كلا الفريقين كان راغباً في الفوز، وأن التعادل عادل.

وأضاف: كانت مباراة صعبة بين فريقين ينافسان في اللقب، وأتمنى أن تكون المرحلة القادمة أفضل بالنسبة لنا في الشارقة.

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