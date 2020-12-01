الوحدة يواصل نزف النقاط ويتعادل مع الظفرة

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

واصل الوحدة، نزف النقاط، وتعادل 1/1 مع الظفرة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم لحساب الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم. وكان الظفرة، البادىء بالتسجيل عن طريق الأردني، ياسين البخيت"43"، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول. ونجح البديل، الكونغولي، مبوكو، في إدراك التعادل"51". وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة إلى 14 نقطة، بينما ارتفع رصيد الظفرة للنقطة 11.

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