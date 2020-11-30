الجنيبي: قرار «الفار» إلغاء هدف الوحدة أمام العين صحيح

المصدر: منصور السندي - دبي

أكّد الحكم الدولي السابق في كرة القدم، محمد الجنيبي، صحة قرار حكم الفيديو، عيسى خليفة، بإلغاء هدف للوحدة سجله اللاعب خليل إبراهيم «75» ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، وذلك لوجود لمسة يد قبل تسجيل الهدف، على حد تعبيره.

وقال الجنيبي لـ«الإمارات اليوم»: «الجولة السابعة كانت الأكثر في حالات الإنذار بعدد 31 إنذاراً، وتدخّل حكم الفيديو في خمس حالات تم التصديق على ثلاث منها، في حين أن تدخلين لم يتم اعتمادهما».

وأشار الجنيبي إلى أن ست مباريات في الجولة لم تشهد ركلات جزاء وحالات طرد، في حين أن المباراة الوحيدة التي شهدت حالات هي مباراة شباب الأهلي وعجمان. وعن مباراة شباب الأهلي مع عجمان، قال: «إن الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 17 كان صحيحاً، ولا يوجد تسلل».

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