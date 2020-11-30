جوجيكا: بلا غرور.. بإمكان «الصقور» الفوز على جميع فرق «الأولى»

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

أكد مدرب فريق الإمارات، المقدوني جوجيكا، أن «الصقور» بإمكانه الفوز على جميع فرق الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى لما يملكه من فريق قوي متمكن فنياً وتنظيمياً، ولديه لاعبون متميزون في النواحي كافة، على حد تعبيره، مضيفاً «لا نريد أن نغالي بإمكاناتنا لكي لا نقع بالمحظور، وهو التعرض للغرور».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لاعبو الإمارات يتمتعون بالثقة العالية، والفريق يحظى بدعم كبير من مجلس شركة كرة القدم للنادي والجمهور، وإن كان ذلك عن بُعد».

وكان فريق الإمارات قد أحكم قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى بعد ختام منافسات الجولة الثالثة التي أقيمت مبارياتها يومي الجمعة والسبت الماضيين، وأسفرت نتائجها عن فوز الإمارات على دبا الفجيرة (2-صفر)، والبطائح على دبا الحصن (3-2)، ومسافي على مصفوت (2-صفر)، والحمرية على العربي (2-صفر)، فيما تعادل الذيد مع التعاون (1-1).

ويتصدر الإمارات الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، يليه مسافي والبطائح ودبا الحصن برصيد ست نقاط، ثم الحمرية والتعاون ودبا الفجيرة (أربع نقاط)، ثم العربي والعروبة والذيد بنقطة واحدة لكل منها، وأخيراً مصفوت من دون نقاط.

وأضاف جوجيكا: «استحققنا الفوز على دبا الفجيرةـ وهو احد اقوى الفرق التي واجهناها في الموسم الحالي، لأننا لعبنا بشكل جيد، ولأننا نملك فريقاً مميزاً، والهدف المقبل هو الاستقرار في النتائج والعمل على الاستقرار في الأداء أكثر من الاحتفال بما تم تحقيقهـ وأنا على الدوام أتحدث مع اللاعبين بأننا فريق قوي، لكن علينا الحفاظ على قوته ودعمه، وكل ذلك لن يتحقق إلا بالعمل المستمر والمنتظم».

جوجيكا:

«لاعبو الإمارات يتمتعون بالثقة العالية، والفريق يحظى بدعم كبير».

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