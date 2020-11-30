الفجيرة والجزيرة.. 3 نقاط لتغيير الترتيب

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يتواجه فريقا الفجيرة والجزيرة، عند الساعة السادسة مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، في مواجهة قوية، وهما بحاجة ماسة إلى النقاط الثلاث.

ويتوقع أن تظهر المباراة بصورة هجومية من الفريقين لرغبة كل منهما في تحقيق الفوز أولاً، بينما سيكون التعادل مقبولاً للفجيرة، ولا يتماشى مع طموح الجزيرة في المنافسة.

ويحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما الفجيرة في المركز الـ11 برصيد أربع نقاط.

ويعلم الجزيرة أن نيله كامل نقاط المباراة سيمكّنه من الحفاظ على مركزه الحالي، أو الانتقال لمركز الوصيف، في حال لم يتمكن النصر (16 نقطة) من عبور محطة اتحاد كلباء، ما سيحفز لاعبي الجزيرة على تقديم مباراة قوية تتماشى وتطلعاتهم.

في المقابل، يبدو الفجيرة في أمسّ الحاجة إلى أي نقطة، خصوصاً أن مباراته هذه إحدى أربع مباريات صعبة سيخوضها على التوالي، حيث سيلتقي مع النصر وشباب الأهلي والوحدة في مواجهات قوية وصعبة بالترتيب.

في المقابل، زفّ مدرب الفجيرة، الصربي غوران، بشارة شفاء لاعبه التونسي فراس بالعربي لجمهور الفريق، مؤكداً انه سيكون حاضراً في المباراة ما يعني أن الفجيرة سيظهر بشكل أفضل من المباراة السابقة أمام الوصل.

وكان الفريقان قد التقيا في خمس مباريات، فاز الجزيرة في ثلاث منها وتعادل في واحدة مقابل فوز وحيد الفجيرة.

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