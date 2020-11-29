دا سيلفا: الحارس السناني حرم اتحاد كلباء انتصاراً كبيراً على الظفرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، إن تألق حارس مرمى منافسهم الظفرة، خالد السناني، وبراعته حرما فريقه تحقيق انتصار كبير في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أول من أمس، على استاد حمدان بن زايد في منطقة الظفرة، ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وهي المباراة التي انتهت بفوز كلباء بهدفين لهدف، ومنحته فرصة الوصول للنقطة 12.

وتصدى السناني خلال المباراة لسبع تسديدات كانت باتجاه المرمى، كما أن الحارس قام أيضاً بتسع تغطيات ناجحة، من بينها تغطية هوائية ناجحة، في حين أن القائم منع لاعبي اتحاد كلباء، التوغولي بينيل مالابا والبرازيلي واندرسون كارفالهو، من تسجيل هدفين على مدار الشوطين، لكن المباراة في النهاية انتهت لمصلحتهم بهدفين مقابل هدف.

وأكد المدرب الأوروغوياني، في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المواجهة، أن الحارس خالد السناني كان سبباً في أن فريقه سجل هدفين فقط في المباراة، وقال: «صحيح أننا حققنا فوزاً مستحقاً على منافسنا، لكن حارس مرماهم خالد السناني حرمنا تسجيل أهداف محققة».

وحول مستوى فريقه خلال اللقاء، والفوز الثالث على التوالي بعد الانتصار على الفجيرة 1-صفر، وبني ياس في الجولة الماضية 2-صفر، قال المدرب دا سيلفا إن فريقه كان الأفضل في الحصة الأولى من المباراة.

في المقابل، تحسر مدرب الظفرة، الصربي ألكسندر فليسوفيتش، على نتيجة الخسارة أمام اتحاد كلباء، وأكد أن الخسارة 1-2 لا تعبر تماماً عن المستوى الذي قدمه لاعبو فريقه خلال اللقاء، وقال في مؤتمر صحافي: «النتيجة لا تعبر عن مستوانا، كما أنها لا تعكس شكل الأداء في أرضية الملعب».

وأضاف المدرب الذي تولى تدريب الظفرة بداية الموسم الحالي: «فريقي قدم مستوى جيداً، لكنه لم يوفق في استثمار الفرص».

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