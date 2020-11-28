«النصر» يعود من بوابة بني ياس

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

حقق فريق النصر فوزاً مهماً على ضيفه بني ياس بهدف دون مقابل، أمس، ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليعود «العميد» إلى سكة الانتصارات، ويرفع رصيده إلى 16 نقطة على لائحة ترتيب البطولة، بينما بقي رصيد بني ياس عند 10 نقاط.

ويدين النصر بالفوز لنجمه ضياء سبع، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 58 من زمن المباراة.

ولم يقدم الفريقان المستوى المطلوب في الشوط الأول، لكن بني ياس سيطر على مجريات المباراة، وشكل خطورة على مرمى فريق النصر، ولم يحصل العميد على مساحات لتشكيل أي هجمات سوى في مناسبات بسيطة، كانت أخطرها لضياء سبع الذي استغل تمريرة داخل منطقة الجزاء، وانفرد وسدد لكن حارس بني ياس فهد الظنحاني تصدى للكرة ببراعة.

واعتمد بني ياس على الدفاع المنظم في وسط ملعبه والاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى إبراهيم عيسى، الحارس البديل لأحمد شامبيه الغائب عن المباراة، لكن لم تسفر عن أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي لعباً ونتيجة.

وفي الشوط الثاني، حاول النصر السيطرة على وسط الملعب بالتمريرات، ونجح في الوصول إلى مرمى بني ياس، لكن عن طريق ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء تصدى لها اللاعب ضياء سبع، وسددها رائعة ليحرز هدف النصر الأول في الدقيقة 58.

وواصل النصر بعدها السيطرة على المباراة، مستغلاً رغبة بني ياس في تعديل النتيجة ووصل بالفعل إلى مرمى فهد الظنحاني، في أكثر من مناسبة منها كرة للهولندي كواس، الذي لعب كرة مشتركة مع تيغالي، ووصل إلى داخل منطقة الجزاء ولكن حارس بني ياس أنقذ مرماه بقراءة الهجمة وأمسك بالكرة.

وتواصلت هجمات الفريقين في الدقائق المتبقية من عمر المباراة، وكاد سهيل النوبي أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 83 لفريق بني ياس، لكنه سدد الكرة أعلى العارضة، وهو داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدف دون مقابل، والحصول على ثلاث نقاط ثمينة.

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