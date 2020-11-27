الظفرة يطلب النقطة 13 من كلباء بـ «الإرسال الطويل»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يبحث فريق الظفرة عن تعزيز رقمه القياسي في عدد النقاط، عقب البداية التاريخية له في الموسم الحالي، بعد أن جمع للمرة الأولى 10 نقاط في أول ست جولات على مدار تاريخ مشاركاته في دوري الخليج العربي لكرة القدم، لكن طموحاته في الوصول للنقطة الـ13 تصطدم بضيفه اتحاد كلباء، حينما يتواجه الفريقان، في الساعة السادسة من مساء اليوم، على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة السابعة.

ويمر الظفرة بفترة ذهبية منذ وصول المدرب الجديد، الصربي ألكسندر فليسوفيتش، الذي غيّر من أسلوب الفريق المعتاد، وأصبح لا يسعى للاستحواذ على الكرة، ويستعيض عن ذلك بأسلوب أكثر عملية يتمثل في الإرسال الطويل الذي منح الفريق، حتى الآن، ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً من أصل ست مباريات.

وأظهرت إحصاءات المباريات الست التي خاضها الظفرة، أنه كان الطرف الأقل استحواذاً على الكرة، رغم اختلاف المنافسين والملاعب، لكنه كان الأكثر اعتماداً على الإرسال الطويل مقارنة مع خصومه، وأن أكثر خمسة لاعبين اعتمدوا على التمريرات الطويلة كانوا حارس المرمى ولاعبي الدفاع، ورغم الانتقادات التي طالت الفريق ووصفت أسلوبه بأنه غير ممتع، إلا أن كل المؤشرات توحي باستمرار النهج ذاته في المباريات المقبلة.

وفي المقابل، يدخل فريق اتحاد كلباء لقاء اليوم وفي رصيده تسع نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات من أصل ست مواجهات، ويدرك لاعبو «النمور» أن منافسهم في لقاء اليوم لن يكون صيداً سهلاً، ما سيفرض عليهم مضاعفة الجهود بشكل أكبر من أجل تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد الانتصار على الفجيرة 1-صفر، وأمام بني ياس في الجولة الماضية 2-صفر.





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