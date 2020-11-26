مدرب الوحدة: لا أعدكم بالفوز على العين

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

توقع مدرب الوحدة، الصربي فوك رازوفيتش، أن تكون مباراة فريقه أمام العين، غداً، في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم هجومية من الطرفين.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي، أمس: «لا أعدكم بتحقيق الفوز على العين، لكني فقط أعد بأن نقدم أفضل ما لدينا، تحدثت مع اللاعبين وضرورة أن يتجنبوا الأخطاء وأن يكونوا ملتزمين، ويكون لديهم تكنيك مناسب للعودة بالنقاط الثلاث، وهم متحفزون للقاء»، وأضاف: «مباراة مهمة ومثيرة للاهتمام، كلا الفريقين يهمهما حصد النقاط الثلاث، ويسعيان للفوز بنتيجة اللقاء».

وأضاف: «سنواجه منافساً صعباً يملك إمكانات كبيرة، وأنا أيضاً أملك أفضل اللاعبين، وأنتظر منهم الكثير في تلك المباراة، على كل لاعب أن يقدم أكثر من 100% من مردوده»، وتابع: «لكي نحقق كل هذا في المباراة، يجب أن نبقى طوال الوقت في قمة تركيزنا، ولا نفرط في الفرص التي تتاح لنا، ويمكن القول في الأخير إننا جاهزون». وحول موقف اللاعب خليل إبراهيم من المشاركة في لقاء العين، قال: «حتى هذه اللحظة لا تتعدى نسبة مشاركته 50%، سنرى ما يمكن أن يحدث في اليومين المتبقيين».

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