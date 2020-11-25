الحسن صالح يجري عملية جراحية ناجحة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن نادي الشارقة أن لاعب الفريق الأول بالنادي الحسن صالح أجرى عملية جراحية ناجحة بواسطة المنظار في الكاحل الأيسر. وقال النادي إن اللاعب خضع للعملية في مستشفى سانتا ماريا بمدينة بورتو البرتغالية.

وسيخضع اللاعب لبرنامج العلاج التأهيلي لثمانية أسابيع، على أن يعود إلى الملاعب تدريجيا.

ويرافق الحسن صالح في سفره عضو مجلس إدارة الشارقة، جاسم الدوخي.

يذكر أن اللاعب انتظم في وقت سابق في التدريبات على العشب بشكل فردي، لكنه أحسّ ببعض الآلام، ما جعل إدارة شركة الكرة ترسله إلى البرتغال لاستكمال العلاج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news