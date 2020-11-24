فيرميزوفيتش: حتا لا يستحق التواجد في آخر ترتيب الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قال المدرب الجديد لفريق حتا، الصربي فلاديمير فيرميزوفيتش، إن "الفريق لا يستحق التواجد في آخر ترتيب جدول دوري الخليج العربي، مقارنة بالروح التي شاهد بها الفريق ويلعب في المباريات". وقال في مؤتمر صحافي اليوم قبل لقاء الجزيرة بعد غد في الجولة السادسة: بالتأكيد مباراة الجزيرة صعبة، والوقت لم يكن كاف لإعداد اللاعبين بدنياً وفنياً، لذلك سأطلب منهم الاستمتاع بالمباراة وتقديم ما لديهم وهي أفضل طريقة لإخراج ما لدى اللاعبين.

وستكون هذه أول مباراة للمدرب مع حتا. وأضاف: بكل تأكيد العودة إلى سكة الانتصارات في البطولة تتطلب نسيان الماضي والاستمتاع بالتدريبات والمباريات، وأن يكون لدى اللاعبين الإرادة والمسؤولية في أرض الملعب لتعويض النقاط التي أهدرت.

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