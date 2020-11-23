«رأس الخيمة - واوان» لبناء الأجسام تنطلق أبريل 2021

المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن كل من اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وسلسلة متاجر «واوان بروتين» للمكملات الغذائية عن تنظيم بطولة (رأس الخيمة - واوان) الدولية المفتوحة لبناء الأجسام، خلال شهر أبريل المقبل في رأس الخيمة، ووقّع على اتفاقية تنظيم البطولة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة سلسلة متاجر «واوان بروتين» للمكملات الغذائية، عادل واوان الشمري، في مؤتمر صحافي أقيم في مقر الاتحاد بدبي، الأسبوع الماضي، بحضور نائب رئيس الاتحاد، علي بن حيدر، وعضوي الاتحاد فيصل الغيص، وأحمد جوهر، وممثل شركات «واوان» في الإمارات، فيصل سالمين، بصفته المشرف العام للبطولة، والسكرتير الفني، عبدالمجيد يزبك.

واتفق الجانبان على توجيه الدعوة إلى أفضل اللاعبين للمشاركة بالبطولة، امتداداً لنجاح الإمارات بتنظيم بطولتي العالم، وغيرها من البطولات الدولية.

بدوره، رحّب الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، بإقامة البطولة في رأس الخيمة، مؤكداً أن اتحاد بناء الأجسام لن يألو جهداً في سبيل إنجاح البطولة. من جانبه، كشف عادل واوان، أن البطولة ستكون الأغلى من ناحية جوائزها المالية، التي تبلغ نحو 350 ألف درهم، منها 100 ألف درهم لبطل الأبطال في كل من الفيزيك وبناء الأجسام، وجوائز نقدية قيمة لكل من أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة.

بدوره، أوضح عضو إدارة الاتحاد، فيصل الغيص، أن البطولة تضم أربع فئات في الفيزيك، هي: 170 و174 و178 سنتيمتراً، وأطول من 178 سنتيمتراً، وفي بناء الأجسام ستكون 75 و85 وفوق 85 كيلوغراماً.

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