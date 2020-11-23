إصابة الأحبابي.. تمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال لاعب فريق العين، الدولي بندر الأحبابي، إن الفحوص الطبية التي أجراها عقب لقاء الوصل في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي وانتهت بفوز الزعيم 2-1، أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، مشيراً إلى أنه في انتظار وصول تقرير الجهاز الطبي للفريق لتحديد مدة العلاج، وفترة الغياب عن المباريات الرسمية والتدريبات الجماعية.

وتمنى الأحبابي اللحاق بمباراة «الكلاسيكو» أمام الوحدة، الجمعة المقبلة، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السابعة للدوري، وقال: «أتمنى أن أكون جاهزاً لهذه المباراة، لكن ظروف الإصابة في بعض الأوقات تحرم اللاعب بعض المباريات الكبيرة».

ورداً على سؤال حول إصابة معظم اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في تجمع المنتخب الوطني، الأسبوع الماضي، قال الأحبابي: «إن الإصابات في كرة القدم طبيعية إذا كان اللاعب يشارك أساسياً مع النادي والمنتخب»، وأضاف: «يكون هناك نوع من الضغط، ويجب على اللاعب أن يساعد نفسه بالاستشفاء وفي الوقت نفسه يجب على المدرب أن يتعامل مع ضغط المباريات لتجنب إصابات اللاعبين، خصوصاً إذا كان مستوى التمارين في المنتخب عالياً، واللاعبون يخوضون المباريات كل ثلاثة أيام، لذلك من الطبيعي أن تظهر الإصابات».

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