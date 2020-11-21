الجزيرة يضرب شباب الأهلي بالخمسة في أجمل مباريات الدوري

المصدر: أحمد طارق- دبي

حقق الجزيرة فوزاً كبيراً على شباب الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في ختام مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، على استاد راشد في نادي شباب الأهلي، إذ قدم الفريقان أجمل مباريات الدوري للموسم الحالي، ورفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى 11 نقطة، بينما تلقى "فرسان دبي" خسارته الأولى وتوقف رصيده عند 9 نقاط.

قدم الجزيرة أفضل 15 دقيقة له منذ بداية الموسم، بعدما بدأ اللقاء بشكل رائع، وأحرز النيجيري إيمو إيزيكيل الهدف الأول من مجهود فردي عندما راوغ وليد عباس وانفرد بالحارس ماجد ناصر وسدد الكرة في المرمى (8)، بينما أهدر علي مبخوت فرصة محققة من انفراد تام عندما تلقى تمريرة من عبدالله رمضان وسددها مبخوت بجوار القائم (10)، قبل أن يحرز مبخوت الهدف الثاني من تمريرة أخرى منحها له خلفان مبارك، وسددها مهاجم الجزيرة في المرمى (12).

من جهته دخل شباب الأهلي أجواء اللقاء بعد الهدف الثاني للجزيرة، وأهدر الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا فرصة خطرة من كرة مررها له عبدالله النقبي، وسددها كارتابيا فوق العارضة (14)، قبل أن يحرز البرازيلي إيغور خيسوس الهدف الأول من كرة عرضية لعبها عبدالعزيز هيكل، وقابلها خيسوس في المرمى (16).

ورغم تقليص شباب الأهلي للنتيجة، ولكن حافظ الجزيرة على طريقة لعبه، وشكلت هجماته خطورة كبيرة، وتمكن عبدالله رمضان من إحراز الهدف الثالث من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء (37).

وفي الشوط الثاني دخل شباب الأهلي بقوة، وأهدر إيغور خيسوس فرصة محققة في الدقيقة 53 بعدما تألق علي خصيف في إبعاد الكرة، قبل أن يحرز اللاعب البرازيلي الهدف الثاني من مجهود فردي رائع عندما راوغ سالم راشد والمدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش وسدد كرة قوية في المرمى (55)، ولكن شباب الأهلي لم يهنأ كثيراً بالهدف بعدما أحرز علي مبخوت الهدف الرابع بتسديدة قوية (60).



وتواصلت الإثارة بعدما أحرز البديل أحمد خليل الهدف الثالث في الدقيقة 68 مستغلاً تمريرة إيغور خيسوس، بينما أهدر أحمد العطاس فرصة محققة للتعادل، وتصدى القائم لتسديدة رائعة من اللاعب نفسه (76)، وفي الدقيقة 88 حسم المالي عمر تراوري اللقاء بإضافته الهدف الخامس من هجمة مرتدة لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة.

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