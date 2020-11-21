الصربي فلاديمير مدرباً لحتا خلفاً لكونتيس

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

قرر مجلس إدارة نادي حتا الاستغناء عن مدرب الفريق اليوناني كريستوس كونتيس، وجهازه المعاون على خلفية النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في أول ست جولات من عمر البطولة، حيث لم يجمع الفريق سوى نقطة واحدة في الدوري حتى الأن.



وقال مصدر في النادي لـ "الإمارات اليوم"، إن مجلس الإدارة قرر التعاقد مع المدرب الصربي فلاديمير ليقود الفريق الفترة المقبلة، عقب وصوله مؤخراً إلى الدولة وسيتم توقيع التعاقد مع المدرب الذي استعان بجهاز فني كامل معه مساء اليوم السبت.





وكتب نادي حتا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "قدمت إدارة نادي حتا الشكر إلى المدرب اليوناني كونتيس وجهازه المعاون على عمله خلال الفترة الماضية التي أشرف فيها على الفريق الأول".

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