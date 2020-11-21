بكاء سواريز.. القصة كاملة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

كشف مهاجم الشارقة البرازيلي ويلتون سواريز في تغريدة له عبر " إنستغرام" عن سبب بكائه خلال مباراة فريقه أمام النصر أمس ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي التي انتهت بفوز الشارقة بهدفين مقابل هدف.

وجاءت تغريدة سواريز على خلفية الحادثة التي وقعت في المباراة بينه وبين لاعب النصر سيبتيان تيغالي والتي كانت ضابية ولا يعرف أحد ماذا دار بين اللاعبين، في حين أن حكم المباراة حسم النقاش الذي دار بين اللاعبين خلال الشوط الأول بإخراج البطاقة الصفراء لكل منهما.

وتساءل مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب بكاء سواريز، قبل ان يكشف اللاعب بدوره القصة كاملة في تغريدته عبر "إنستغرام"، مؤكدا أن الأمر متعلق بالعنصرية.

وقال سواريز "20 نوفمبر يوم الوعي الأسود ومازلنا نواجه حلقة العنصرية. لسوء الحظ عانيت من واحد منهم في مباراة اليوم، حيث استخدم لاعب فريق الخصم مصطلح" القرود" .

من جانبه تعاطف لاعب الشارقة البرازيلي كايو لوكاس مع زميله سوايرز وقال في تغريدة له على حسابه على "إنستغرام": "يمكن أن اكون أتحدث هنا عن انتصارنا، أو 3 نقاط أو حتى مركزنا الأول في الجدول، لكن بدلا من ذلك انا هنا للتحدث عن العنصرية. لسوء الحظ تعرض زميلي في الفريق وصديقي ويلتون للإهانة بسبب لونه الذي يعاني من العنصرية. لم يعد هناك مكان لهذا النوع من الأشياء، أنا هنا للاحتجاج لجذب إنتباه الجميع لهذه الحالة. كل يوم علينا أن نقاتل ضده. سنستمر في القتال، لكننا نأمل حقا في أن ينتهي هذا قريبا".

بدوره قال مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "مؤٍسف ماحصل بين نجمين كبيرين هما ويلتون وتيغالي ولايمكن الحكم على الحادثة بالسماع من طرف واحد فقط".

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع باخلاق اللاعب ويلتون سواريز.



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