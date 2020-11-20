الوصل والعين.. لقاء حل المشاكل

المصدر: أحمد طارق - دبي

يسعى فريق الوصل إلى اقتناص الفرصة، اليوم، واستغلال المشكلات الكبيرة التي يعانيها ضيفه العين، خصوصاً على مستوى خط الدفاع، إلى جانب افتقاد «الزعيم» عدداً مهماً من لاعبيه، ويأمل الوصل أن تبتسم الجولة السادسة في دوري الخليج العربي له، ويحقق فوزاً طال انتظاره أمام العين في استاد زعبيل.

وتقام المباراة في الساعة السادسة مساء، وتجمع فريقين يتشابهان في الظروف.

ولم يحقق «الأصفر» الفوز على العين في استاد زعبيل سوى مرة واحدة في آخر 13 مباراة جمعت الفريقين على ملعب الوصل، بينما حقق «الزعيم» الفوز في ثماني مباريات، وتعادلا أربع مرات.

ولا يعيش العين أفضل حالاته، إذ يحتل المركز السادس بثماني نقاط، بينما ينطبق الأمر نفسه بالنسبة للوصل الذي يحلّ تاسعاً برصيد ست نقاط من فوزين وثلاث هزائم.

وقد تصل غيابات العين إلى 10 لاعبين، أبرزهم الياباني شيوتاني، والبرازيلي إريك، وكذلك الكازاخستاني إسلام خان، ويضاف إليهم جمال معروف، وإسماعيل أحمد والأنغولي ويلسون إدواردو ومحمد جمال ومحمد شاكر، وكذلك الأمر بالنسبة للهداف البارز، التوغولي لابا كودجو.

يذكر أن العين فاز في الجولة الماضية بالدوري على حساب نظيره الظفرة 4-1، لكنه سيفتقد جزءاً مهماً من قوته الهجومية في لقاء «الفهود».

ويدخل الوصل المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز 4-1 على الوحدة في كأس الخليج العربي. لكن الفريق خسر من العنابي في الجولة الماضية بالدوري 3-2، ولا يعاني الوصل أي غيابات مهمة، ما يزيد من ثقة المدرب، سالم ربيع، لتحقيق فوز طال انتظاره على العين.

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