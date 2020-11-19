مدرب الظفرة: جهزت اللاعبين لمباراة صعبة نتوقعها أمام خورفكان

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال مدرب فريق الظفرة، الصربي ألكسندر فليسوفيتش إنه "جهز لاعبي فريقه بشكل جيد لمواجهة يتوقعها أن تكون صعبة أمام خورفكان المقررة السبت على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم. وقال: جهزت اللاعبين لمباراة صعبة، إذ يستمر غياب بعض اللاعبين بداعي الإصابة على غرار عمران الجساسي وسلطان الغافري وإبراهيم سعيد.

وأكد في المؤتمر الصحافي أن طموح فريقه هو تحقيق النقاط كاملة، وقال: "كل مباراة جديدة هي بمثابة قصة جديدة للفريق نحتاج أن نكون فيها جيدين وجاهزين منذ البداية حتى النهاية، أنا متأكد من أن جميع لاعبي فريقي يقدمون أفضل ما لديهم دائماً ويجتهدون في سبيل ذلك وسنرى كيف سيظهرون في مباراة خورفكان. وأشار فليسوفيتش إلى أن صفوف الظفرة ستشهد عودة المدافع مسعود سليمان للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية.

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