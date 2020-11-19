البرازيلي إلتون: أتطلع إلى إنجاح مشروع الحمرية بالتأهل لـ «المحترفين»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أعرب لاعب فريق الحمرية، البرازيلي إلتون جوزيه، الذي سبق له تمثيل ناديَي دبي والوصل، عن أمله في أن تساعده كل خبراته التي اكتسبها في الدوريات الخليجية، لإنجاح مشروع فريقه الحالي في التأهل لدوري الخليج العربي.

وانضم إلتون لصفوف الحمرية بداية الموسم الحالي، قادماً من نادي الوحدة السعودي (فرسان مكة)، بعقد لمدة موسم واحد.

وقال إلتون (34 عاماً)، في تصريحات صحافية نشرها موقع «فافيل إنترناشيونال فوتبل» البرازيلي: «المشروع الذي قام به النادي، على مدى السنوات الماضية، كان جيداً للغاية، أما في هذا العام فهناك استثمار لإنجاح مشروع كبير الهدف منه التأهل لدوري المحترفين، نحن نعمل على ذلك بتركيز، نريد أن نضع الحمرية بين أندية المحترفين».

وقال اللاعب السابق لأندية النصر والقادسية والوحدة السعودي: «سأعمل بجد من أجل أن يحصل الفريق على بطاقة التأهل للمحترفين، أتدرب بجد واجتهاد يومياً حتى أقدم مع الفريق موسماً رائعاً مع بقية اللاعبين هنا».

وكان إلتون جوزيه انتقل، في سبتمبر الماضي، لصفوف الحمرية عقب مرور 10 سنوات كاملة، بعد أن غادر صفوف «الإمبراطور» في 2010 لينضم لفريق سبورت ريسيفي البرازيلي، ويمتلك اللاعب مهارة جيدة ويشغل مركزَي خطّي الوسط والهجوم.

إلتون انضم إلى الحمرية عقب مرور 10 سنوات من مغادرة الوصل.

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