كرونسلاف: لا أحب أيام «فيفا»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

بدأ مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراته مع الشارقة في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي بعبارة: «لا أحب أيام (الفيفا)»، بسبب غياب اللاعبين الدوليين عن الفريق والتحاقهم بالفريق قبل يومين فقط من المباراة. وقال: «التحق بنا اللاعب كواس قبل يومين فقط من المباراة وأيضاً ريان مينديز، لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين، ونعرف فريق الشارقة جيداً وطريقة لعبه الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة، وهي بالتأكيد تصعب من المباراة أمام أي فريق».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news