مدرب النصر: لا أحب أيام «فيفا»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

بدأ مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراته مع الشارقة في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي بعبارة: «لا أحب أيام الفيفا»، بسبب غياب اللاعبين الدوليين عن الفريق والتحاقهم بالفريق قبل يومين فقط من المباراة، ولكنه أكد في النهاية أن ذلك جزء من عمله ولا يبحث عن مبرر أو أي عذر.

وقال كرونسلاف: «التحق بنا اللاعب كواس قبل يومين فقط من المباراة أيضاً ريان مينديز، سنرى التدريب الأخير جاهزية اللاعبين، لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين الأجواء جداً رائعة، ونلعب مباراة على قمة كرة القدم الإماراتية، نعرف فريق الشارقة جيداً وطريقة لعبه الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة وهي بالتأكيد تصعب من المباراة أمام أي فريق».

وأضاف: «المباراة بثلاثة نقاط ولازالت البطولة في الجولة السادسة وبالتالي هناك الكثير من النقاط والمباريات، كنت أتمنى أن اجتمع مع اللاعبين خلال فترة التوقف ولكن هذه كرة القدم وكل الفرق تواجه هذه الظروف، ويجب على المدربين والأجهزة الفنية العناية جيداً بالصحة الجسدية للاعبين».

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