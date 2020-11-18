سالم يتفوق على 12 بطلاً ويتوّج بلقب «جربة لأساتذة الشطرنج»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

توج البطل الاماراتي الملقب بـ«الفتى الذهبي»، سالم عبدالرحمن، بلقب بطولة جربة للأساتذة 2020 للشطرنج الخاطف، أول من أمس، والتي أقيمت عبر تقنية الاتصال عن بُعد، بمشاركة نخبة من أبطال العالم، من بينهم تسعة اساتذة دوليين كبار من سبع دول هي: الإمارات وفرنسا وأميركا ومصر والجزائر والهند وتونس.

وتفوق سالم عبدالرحمن على 12 بطلاً، بينهم وصيف بطل العالم السابق الأميركي غاتا كامسكي. وتمكن ‫لاعب نادي الشارقة، من مواصلة انتصاراته في ربع النهائي بالفوز على بطل فرنسا الدولي كريستيان باور، ثم اجتاز عقبة الجزائري بلال بلحسن، في نصف النهائي ليواجه كامسكي ويتفوق عليه بجولة فاصلة.‬

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