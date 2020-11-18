دينيلسون: تأقلمت سريعاً مع الظفرة.. وأعيش لحظات رائعة في الإمارات

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال مهاجم فريق الظفرة، البرازيلي دينيلسون بيريرا، إنه سعيد بالمستوى الذي يقدمه مع الظفرة، وبنتائج الفريق في الموسم الجاري. وقال في تصريحات صحافية نشرها موقع «فافيل إنترناشيونال فوتبل» البرازيلي: «تأقلمت سريعاً مع الظفرة، وأعيش لحظات رائعة في الإمارات». وتابع: «هدفي الأول والأخير هو مساعدة الفريق على الفوز في مختلف البطولات، واستطعت أن أكسب الثقة بنفسي، وسأسخر كل إمكاناتي من أجل الفريق لتحقيق تطلعات النادي، واحتلال مركز متقدم بنهاية دوري الخليج العربي».

وأضاف: «سعيد جداً بكل ما يحدث لي هنا مع الفريق، منذ وصولي لعبت مباريات جيدة، وبالتأكيد يجب أن أحافظ على هذه الوتيرة القوية لتحسين أدائي في الملعب».

وأشار المهاجم البرازيلي، الذي غاب عن صفوف الفريق في المباراتين الأخيرتين في الدوري والكأس بداعي الإصابة، إلى أنه وبقية زملائه في الفريق يكافحون بقوة حتى يحقق الفريق نتائج جيدة.

على جانب آخر، يواصل فريق الظفرة صاحب المركز الثامن برصيد سبع نقاط تدريباته اليومية تحت قيادة مدربه الصربي، ألكسندر فيسيلوينتش، استعداداً للمواجهة المرتقبة، التي ستجمعه بخورفكان، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، وتشكل هذه المباراة أهمية للفريق، إذ لا بديل عن الفوز بها، من أجل الاقتراب من أندية المقدمة.

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