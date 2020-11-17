الجزائري عواج يخطف أضواء «الدرجة الأولى»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

خطف لاعب دبا الحصن، الجزائري سيد عواج، الأضواء في افتتاح دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة)، وفرض نفسه أفضل لاعب في الجولة بعد تسجيله هدفين وصناعته للثالث، ليقود فريقه إلى الفوز على مصفوت 3-2، في وقت برز اللاعبون المواطنون بتسجيلهم ستة أهداف، أحرزها لاعب البطائح جاسم النقبي (هدفان)، وهدف لكل من المهاجم فيصل خليل (الحمرية)، وعلي ربيع (دبا الحصن)، وسعود فرج (مصفوت)، ومالك الشحي (التعاون)، أما البرازيليون فأحرزوا خمسة أهداف من أصل 17 هدفاً.

وقال عواج لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بالسعادة للفوز المتحقق، وهو أول فوز لدبا الحصن في مباراة رسمية، ولي مع الفريق هذا الموسم، ونتمنى تعزيزه خلال المواجهات المقبلة. لقد كانت مباراة قوية وصعبة إلا أننا كنا على الموعد، وأبارك لمحبي الفريق هذا الفوز الغالي».

وكانت مباريات الجولة الأولى أسفرت عن فوز فريق الإمارات على الذيد (3-1)، ودبا الفجيرة على العروبة (2-صفر)، ودبا الحصن على مصفوت (3-2)، والبطائح على الحمرية (2-1)، ومسافي على التعاون بالنتيجة نفسها، بينما تمتع فريق العربي بالراحة الإجبارية.

من جهته، قال مدرب دبا الفجيرة، المصري طارق السيد، لـ«الإمارات اليوم»: «الموسم الحالي سيكون الأصعب مقارنة بالمواسم الماضية، وأرى أننا أنهينا محطة مهمة في أصعب موسم كروي، لأنه لا يوجد فريق قوي وآخر غير ذلك، بل الجميع أقوياء»، وأضاف: «نجحنا في تسجيل هدفين مبكرين، وخطفنا ثلاث نقاط مهمة جداً».

سيد عواج:

«أشعر بالسعادة بعد الفوز الأول لدبا الحصن ولي مع الفريق هذا الموسم، ونتمنى تعزيزه خلال المواجهات المقبلة».

الجولة الثانية

الجمعة

العروبة - العربي

الحمرية - دبا الفجيرة

الإمارات - البطائح

السبت

التعاون - مصفوت

دبا الحصن - الذيد

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